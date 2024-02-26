Macaristan parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı

NATO'nun genişlemesine son onay Macaristan'dan geldi. Macaristan parlamentosu bugünkü oylamada İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Oylamaya katılan 194 parlamento üyesinden yalnızca 6'sı ret oyu verdi.
Türkiye'nin verdiği onayın ardından İsveç'in ittifaka katılması için Macaristan parlamentosunun onay vermesi gerekiyordu.
Oylamadan önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Cuma günü Budapeşte'de görüşerek "savunma ve güvenlik işbirliği" konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında Macaristan'ın İsveç'ten 4 adet yeni Gripen savaş uçağı satın alması öngörülüyor.
İsveç'in NATO'ya katılımıyla dünyada emekçi sınıflara karşı kurulan ittifakın üye sayısı 32'ye çıkmış olacak.
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasının ardından Finlandiya ittifaka katılmış ve NATO'nun 31. üyesi olmuştu.