Macaristan Başbakanı: Moskova'ya aceleci yaptırımlar uygulanmamalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği basın toplantısında, Budapeşte’nin "sonuçları bir atom bombasının etkisiyle karşılaştırılabilecek Rusya'ya karşı iyi düşünülmeniş yaptırımlara katılmadığını" söyledi.

Sputnik'in haberine göre Orban, “Macaristan, daha yüksek fiyatlara, kıtlığa ve benzeri görülmemiş kitlesel göçe yol açacak Rusya’ya karşı makul olmayan ve kabul edilemez önlemler konusunda Brüksel ile aynı fikirde değil. Moskova'ya karşı aceleci ve iyi düşünülmemiş yaptırımlar uygulanmamalı, çünkü etkisi atom bombası gibi” dedi.