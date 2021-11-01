Maç sonrası taraftar sahaya indi, VAR sistemini parçaladı

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Gremio taraftarları, gördüğü her şeyi yıkıp parçalamaya başladı. Oyuncuların korkuyla tünele sığındığı gözüküyorken, holiganlar kameraları parçaladı ve VAR kontrollerinin yapıldığı kabini yıkıp tekmeledi. Ayrıca, tribünlerde de bazı Gremio taraftarları ve Palmerias taraftarları da fiziksel kavga etmeye başladı.

Küme düşme hattında olan ve son 8 maçta sadece 1 kere kazanabilen Gremio'nun maçta bir golü VAR kontrolleri ile iptal edilirken, Veiga'nın 45+1'de penaltıdan attığı golünde de karar VAR kontrolleri sonrasında gelmişti.

Stadyumda özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi.