Maaştan alınan gelir vergisinin düşürülmesi için yasa teklifi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hazırlayarak Meclis'e sundu. Teklifle ilgili açıklama yapan Kılıç, "Mevcut Gelir Vergisi tarifesiyle pandemi koşullarında hayat pahalılığı ile işsizlik mengenesi arasına sıkıştırılan milyonlarca işçinin, emekçinin gelir vergisi yükü katlanamaz boyutlara ulaşmıştır" dedi.

"Mevcut sistem sermayenin, patronların lehine yönelik düzenlemeler içermekte" diyen Kılıç şöyle konuştu:

"Milyarlarca lira kâr elde eden holdingler ve firmalar rutin haline gelen aflar, indirimler, yeniden yapılandırmalarla veya sürekli zarar göstererek bir asgari ücretliden daha az vergi ödemektedir. Buna karşın bordroluların maaşlarından-ücretlerinden kaynakta peşin peşin kesilen gelir vergisi tutarları her yıl daha fazla artmaktadır."

'Milyonlarca kişinin bir üst vergi dilimine girmesi sağlandı'

Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’nda hükümete gelir vergisi dilim tutarlarını, Yeniden Değerleme Oranları’nın altında ve üstünde belirleme yetkisi verildiğini anımsatan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Bu yetki 2018 yılına kadar Bakanlar Kurulu, 2018 yılından sonra ise Cumhurbaşkanı tarafından hep bordrolular aleyhine kullanılmış, Yeniden Değerleme Oranlarının altında belirlenen oranlarla gelir vergisi dilim tutarları düşük tutulmuştur. Böylece milyonlarca ücretlinin daha yılın ilk yarısında bir üst vergi dilimine girmesi sağlanmış, dolayısıyla bordrolulardan kesilen gelir vergisi tutarları her yıl daha fazla artırılmıştır." (ANKA)