Maaşlarını alamayan madencilerin Ankara yürüyüşüne jandarma engeli: 'Çocuğuma harçlık veremedim'

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işçilerinin ücret ve işçilik alacakları için başlattığı Ankara yürüyüşü jandarma engeliyle karşılaştı. Bir yılı aşkın süredir maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını düzenli alamadıklarını belirten madenciler, yürüyüşün dördüncü gününde Kırkağaç Çamlığı'nda abluka altında tutuluyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğünde 27 Ekim'de Soma'dan yola çıkan işçiler, alacaklarının tamamının ödenmesini ve ücretlerinin düzenli yatırılmasını talep ediyor. İlk gün 17 kilometre yürüyen madenciler, güzergâh boyunca güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. İşçiler, Ankara'ya ulaşmak için otobüs bulma girişimlerinin de engellendiğini belirtti.

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'Çocuğuma harçlık veremedim'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yürüyüşün dördüncü gününde 70 madenci, Kırkağaç Çamlığı'nda jandarma ablukası altında bekleyişini sürdürdü. Soğuktan korunmak için ateş yakan işçiler, sabah saatlerinde yeniden yürümek isteyince jandarma barikatıyla karşılaştı. Yaşanan arbedede madenciler kasklarını yere vurarak "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Bir işçi, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı Cumhurbaşkanı'na seslenerek anlattı:

"Ben Soma'da bir madenciyim. Bizim maaşlarımız yatmıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, biz açız, çoluğumuz çocuğumuz zebil. Sesimizi duy. Yetkililere sesleniyorum; madenciyiz, evimize, çocuğumuza harçlık veremiyoruz. Sabah çocuğum bana 'Baba, bana harçlık' dedi, ben çocuğuma harçlık veremedim. Çok zor durumdayız. Sesimizi duyun. Biz madenciyiz, biz Soma'nın çocuğuyuz."

Soma'da madencilerin gündemi yine iş güvenliği ve geçim

İmbat Madencilik'te işçilerin ücret alacakları için yürüttüğü mücadele, Soma'da madencilerin karşı karşıya olduğu sorunların bir başka boyutunu da gündeme getirdi.

Şirketin Eynez bölgesindeki kömür ocağında 1 Ekim'de meydana gelen göçükte beş maden işçisi yaşamını yitirmiş, iki işçi yaralanmıştı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, olayın ardından yaptığı açıklamada iş güvenliği önlemlerinin ve madencilik faaliyetlerinin denetlenmesinin önemine dikkat çekmişti.

İşçilerin temsilcileri de ekonomik kaygıların giderilmesinin yalnızca ücretlerin ödenmesi açısından değil, güvenli çalışma koşullarının sağlanması bakımından da önemli olduğunu vurguluyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, işçilerin mücadelesinin alın terinin karşılığını alma mücadelesi olduğunu belirterek kamuoyuna ve yetkililere seslerini duyurma çağrısı yaptı.

Ankara'ya ulaşmakta kararlı olduklarını belirten madenciler, hakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. İşçiler ayrıca bölgedeki meslek örgütlerine, esnaf ve sanatkâr odalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve yurttaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

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