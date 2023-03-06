Lynyrd Skynyrd'in gitaristi Gary Rossington hayatını kaybetti

ABD'li rock grubu Lynyrd Skynyrd'in, hayatta kalan son kurucu üyesi ve gitaristi Gary Rossington, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Grubun bir sonraki turnesine çıkmasına yaklaşık dört ay kala hayatını kaybeden Rossington'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

Rossington'un ölüm haberi, grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Açıklamada "Kardeşimiz, ailemiz, arkadaşımız, şarkı yazarı ve gitarist Gary Rossington bugün hayatını kaybetti. Gary şimdi Skynyrd kardeşleri ve ailesiyle birlikte cennette ve gitarını çalıyor" denildi.

1964'te 'My Backyard' adıyla kurulan, 1969'da adı 'Lynyrd Skynyrd' olarak değişen grubun gitaristi Gary Rossington, 'Sweet Home Alabama' ve 'Free Bird' gibi ünlü şarkıların yazarıydı.