Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'Davayı partimizde adalet duygusu zedelenmesin diye açtık'

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AKP kararıyla genel başkan koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Savaş, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini, bu görüşmenin de "rutin bir ziyaret" olduğunu söyleyen Savaş, "Biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık, partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık" dedi.

Temyiz başvurusunu geri çekecek mi? 'Ortak kanaate uyarız'

Görüşmede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyleyen Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

'Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi'

CHP’ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmadığını, kimsenin partisine polisin müdahale etmesini, genel merkez binasına zarar verilmesini istemeyeceğini savunan Savaş, "Keşke olay polise intikal etmeseydi, bu bizi üzdü. Hukuka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi" iddiasında bulundu.

'Görev verilirse kabul ederim'

Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını söyleyen Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok. Sayın Genel Başkanın ve parti kurullarının yapması gerekenler var, onlara yönelmeleri daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

Hatay depreminin ardından halkın tepki gösterdiği Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma konuşması sırasında da dinleyiciler arasındaydı.