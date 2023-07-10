Lütfü Savaş: Hatay'da Suriyeliler bir adım önde

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonrası çok göç verdiklerini belirtirken, Hatay'da Suriyeli nüfusun daha fazla olduğunu öne sürdü.

"Biz büyük bir deprem yaşadık. 500-550 bin civarında vatandaşımız Hatay'dan başka illerde yaşar hale geldi. Yüzde 90'ı Hatay'ın ova kısmında olmak üzere yaklaşık 550 bin civarında Suriye'den gelen göçmen var" diyen Savaş, "Şu andaki demografik yapıya baktığınız zaman Hataylılarla Suriye'den gelen insanlar arasında eşitlik var ya da bir adım Suriyeliler önde" ifadesini kullandı.

Savaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'i İskenderun, Payas ve Dörtyol'dan. Çünkü burada başta demir çelik olmak üzere 13 büyük fabrika var. Antakya'da daha doğrusu ovada ise çiftçilik, eski ve yeni organize sanayi bölgeleri var. Onun dışında önemli bir gelir kaynağı yok. Siz böyle yaptığınız zaman demografik anlamda ova kısmını zayıflatıyorsunuz, sığınmacıların nüfusunun artışıyla dengeyi onların lehine değiştiriyorsunuz. Hatay'ın ova kısmındaki geliri minimize ediyorsunuz. Gelir kaybı azaldığında halk fakirleşecek ve oradan kaçış daha fazla olacak. Burada kötü bir tabloyu konuşmaya gerek yok."