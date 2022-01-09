Lütfi Elvan'ın AKP'den istifa edeceği iddia edildi

Milli Gazete'nin 'Ankara kulislerine' dayandırdığı iddiasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan'ın AKP'den de ayrılacağı ifade ediliyor.

Haber Merkezi

Milli Gazete Ankara kulislerinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın partisinden ayrılacağının konuşulduğunu iddia etti.

Elvan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ve kendisinden önceki bakan Berat Albayrak'la ters düştüğünün öne sürüldüğü hatırlatılan haberde "Şimdi ise Ankara kulislerinde Elvan'ın bakanlığın ardından AKP'den de ayrılacağı ifade ediliyor. Bilindiği üzere Elvan, siyasette Erdoğan'a yakınlığı ile biliniyor. Nitekim Elvan Erdoğan'ın başdanışmanlığı ve bir çok bakanlık görevlerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

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