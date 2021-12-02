'Lütfi Elvan'dan sonra ilk seçenek oydu ama...'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara kulislerine dayandırdığı yazısında Erdoğan'ın Elvan sonrası dönem için ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söyledi .

Bu görev için düşünülen ilk ismin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tez danışmanlığını da yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu kaydetti.

"Üniversiteden, Varlık Fonu’na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan’ın Saray’da çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Bu popülarite, bu dönemde bir de 'Bakanlık' ile taçlandırılmak istenmiş. Erişah Hanım’a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş. Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış. Ancak Nuh demiş peygamber dememiş. Bakanlık görevini kabul etmemiş. Ve görev Nureddin Nebati’ye kalmış."