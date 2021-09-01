Lunaparkta ihmal ölüm getirdi

Avcılar'da lunaparka giden Zeynep Günay (19), 'Kamikaze' olarak bilinen oyuncakta fenalaştı.

İddiaya göre geç çağrılan ambulans nedeniyle genç kız kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Cihangir Mahallesi'nde oturan Zeynep Günay, yakınları ile birlikte Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparka gitti. Günay burada 'Kamimaze' olarak isimlendirilen oyuncağa bindi. Oyuncaktaki hızın artması ile birlikte fenalaşan Zeynep Günay inmek isterken, yakınları durumu fark ederek görevlilerden bunu durdurmasını istedi.

Ancak, görevliler oyuncağı durdurmadı. Israrlar üzerine bir süre sonra durdurulan oyuncaktan alınan Zeynep Günay için ambulans çağrılması istendi. Görevliler, ambulans çağırdıklarını öne sürerek, genç kızı bir sandalyeye oturttu. Ambulansın bir türlü gelmemesi üzerine 112'yi arayan yakınları, ihbarda bulunduktan sonra iddiaya göre, buradan herhangi bir çağrı alınmadığını öğrendi. Gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan genç kızın oyuncaktayken rahatsızlandığı açıklandı.

Genç kızın amcası Fatih Günay, görevlilerin kayıtsız davrandıklarını, yeğeninin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, davacı olduklarını söyledi.