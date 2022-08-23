Lula: Seçildiğimde Rusya-Ukrayna barışı için elimden geleni yapacağım

Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva, seçimlerde kazanması halinde Rusya-Ukrayna savaşının barışa ulaşması için elinden geleceğini söyledi.

Lula yaptığı açıklamada, "Seçimleri kazanınca, umarım ki Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş biter. O zaman daha rahat olurum. Ama eğer sona ermezse emin olun Brezilya, barışı yeniden tesis etmek için mümkün olan her şeyi yapacak, tüm devlet liderleriyle konuşacak" dedi.

Savaşın sadece yıkıma yol açtığını, savaşa harcanan kaynakların halk için harcanması gerektiğini söyleyen Lula da Silva, "Kimse savaşla ilgilenmiyor. Umarım savaş en kısa zamanda biter. Savaşın sadece yıkıntılara yol açtığını anlamamız lazım" yorumunu yaptı.