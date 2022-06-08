Brezilya'da anketlerde Lula önde

Brezilya'da Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Lula - Bolsonaro rekabeti devam ediyor. Genial/Quaest'in bugün yayınlanan anketine göre, Luiz Inacio Lula da Silva mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun önünde.

Ankete göre, Lula ilk tur oylamada yüzde 46 seçmen desteğine sahipken aşırı sağcı Bolsonara'nun 16 puan önünde. Nisan ayındaki anket sonucuna göre, Bolsonaro'ya desteğin 2 puan düştüğü belirtildi.

Genial/Quaest anketinin sonucuna göre, ikinci turda Lula - Bolsonara farkıysa yüzde 22 olduğu belirtildi. İkinci turda Lula'nın yüzde 54 halk desteği alacağı, Bolsonaro'nun ise yüzde 32'de kalacağı öngörüldü.

Mayıs ayında yapılan Datafolha ve PoderData anketlerinin sonuçlarında da Lula'nın seçimlerin kazanan tarafı olacağı belirtiliyordu.