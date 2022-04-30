BM: Brezilya'da eski devlet başkanı Lula'nın hakları ihlal edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Brezilya makamlarının eski Devlet Başkanı Luiz Ignacio Lula da Silva'nın üçüncü kez göreve gelmesini engellemek için çıkartılan yolsuzluk davası sırasında yasal haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Lula hakkında açılan davalar, aşırı sağcı politikacı Jair Bolsonaro'yu iktidara getiren süreci tetiklemişti. Lula'nın hakkında verilen yolsuzluktan mahkumiyet cezaları geçen yıl Brezilya'nın yüksek mahkemesi tarafından geçersiz kılınmıştı.

BM İnsan Hakları Komitesi üyesi Arif Bulkan, "Yüksek Federal Mahkeme 2021'de Lula'nın mahkûmiyetini ve hapis cezasını iptal etmesine rağmen, bu kararlar ihlalleri önleyecek veya tazmin edecek kadar zamanında ve etkili olmadı" dedi.

Devlet başkanlığı sırasında oy oranı yüzde 80'di

Lula, devlet başkanlığı sırasında anketlere göre yüzde 80 gibi yüksek bir onay oranına sahipti. 2017 yılında, uydurma delillerle "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından mahkum edildikten sonra dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha sonra 12 yıla çıkarılarak Lula'nın birinci olduğu 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını fiilen yasaklandı.

Üç yıl sonra, Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, Lula aleyhindeki soruşturmayı denetleyen ve daha sonra adalet bakanı olarak atanan eski yargıç Sergio Moro'nun "davayı soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olmadığına ve tarafsız olarak kabul edilemeyeceği sonucuna" vararak Lula'nın beraatına karar verdi.