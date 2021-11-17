Lula 2022'de Bolsonaro'ya karşı kazanmaya kararlı

2003 ve 2010 yıllarında iki kez Brezilya cumhurbaşkanı olan Luis Inácio Lula da Silva, 2022'de Planalto Sarayı'na geri dönmek için hazır olduğunu ifade etti.

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlediği basın toplantısında Brezilya İşçi Partisi lideri Lula da Silva, iktidarı geri almak için için en iyi koşullara sahip olduğunu söylerken mevcut Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Donald Trump'ın "kötü bir kopyası" olarak nitelendirdi.

Lula, Brezilya'nın son dönem yaşadıklarını deneyimlemeyi hak etmediğini söyledi.

Bugünlerde yapılan anketlerde 2022'deki seçimlerde Lula favori aday olarak öne çıkarken adaylığı henüz kesinleşmedi.

Brezilya Federatif Cumhuriyeti'nin eski başkanı Luis Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı bir meclis darbesiyle iktidardan düşmüş ve asılsız suçlamalarla karşılaşmıştı. Ardından gelen aşırı sağcı Jair Bolsonaro koronavirüs inkârcılığı ve aşı karşıtı politikalarıyla Brezilya'da binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.