Lüks ev inşaatı sırasında çevre yasalarını çiğneyen Neymar'a para cezası

Brezilyalı yetkililer, yıldız futbolcu Neymar'ın ülkenin güneydoğusundaki sahil şeridindeki lüks ev inşaatı sırasında çevre yasalarını çiğnediği gerekçesiyle 16 milyon real (3,33 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Yerel yetkililer, söz konusu inşaat sırasında, su kaynaklarının, kayaların ve kumun kullanımı ve hareketine dair kuralların çiğnendiğini bildirdi.
Neymar'ın inşa ettiği lüks ev, Rio de Janeiro eyaletinin güney sahilindeki Mangaratiba kasabasında bulunuyor.
Mangaratiba'nın çevre yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre tahribatının lüks evin içerisindeki yapay gölün inşası sırasında oluştuğunu belirtti.
Neymar, para cezasının yanı sıra, bölge savcılığının soruşturması kapsamında hakkında dava açılması ihtimaliyle de karşı karşıya.