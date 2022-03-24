Lukaşenko: Ukrayna'ya Batılı güçlerin gönderilmesi üçüncü dünya savaşı nedeni olur

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya "Batılı barış güçlerinin gönderilmesi" teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Lukaşenko "Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” diye konuştu.