Lukaşenko: Ukrayna çok geç olmadan Rusya ile müzakere masasına oturmalı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki krizin çok geç olmadan müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Lukaşenko, “Yarın savaş olacak, daha sonraki gün bir kıyma makinesine dönüşecek. Bu nedenle, bu çılgınların beyinleri varsa, bir an önce karar verip, masaya oturmaları gerekiyor. Rusya son günlerde üçüncü kez müzakere çağrısı yaptı ve onlar da Rusya’nın önerdiği şartları kabul ediyorlarsa, o halde neden erteliyoruz, insanlar ölüyor!” dedi.

Belarus Devlet Başkanı, "Yarın çok geç olabilir, kimsenin müzakereye ihtiyacı kalmayabilir. Belki galip ülke kimseyle konuşma ihtiyacı duymayabilir. Bu nedenle aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullandı.