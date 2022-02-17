Lukaşenko: Gerekirse bölgemize nükleer silahlar konuşlandırırız

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamada, Batı ile Rusya arasında artan Ukrayna gerilimi nedeniyle ülkesinin herhangi bir dış tehditle karşı karşıya gelmesi halinde nükleer silahlar konuşlandırabileceklerini açıkladı.

Lukaşenko, “Rakiplerimiz ve hasımlarımız tarafından böyle aptalca ve akılsızca adımlar atılmaya devam ederse, gerekirse bölgemizi korumak için sadece nükleer silahları değil, aynı zamanda süper nükleer silahları ve geliştiren silahları da konuşlandıracağız. Ancak düşman ülkelerden Belarus’a yönelik bir tehdit yoksa, burada yüzyıllar boyunca nükleer silahlara ihtiyacımız yok.” dedi.

Ülkesinin haber ajansı Belta'ya konuşan Lukaşenko ayriyeten, Rusya’dan S-400 savunma sistemleri alabileceklerini kaydetti. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın bir araya gelecek.

Belarus ve Rusya’nın ortak düzenlediği Birlik Kararlılığı 2022 askeri tatbikatları 20 Şubat’a kadar devam edecek. Tatbikatların bitmesinin ardından, Belarus’ta bulunan Rus askeri birliklerin ve askeri teçhizatların tamamının ülkeden ayrılacağı kaydedilmişti.