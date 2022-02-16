Belarus: Tatbikatlar bittiğinde tüm Rus birlikleri çekilecek

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, bugün yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya’nın ortaklığında gerçekleşen Birklik Kararlılığı 2022 askeri tatbikatı sonlandığında tüm Rus birliklerinin de Belarus’tan ayrılacağını açıkladı.

Belarus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Minsk ve Moskova’nın Ukrayna sınırındaki ortak tatbikatının 20 Şubat’ta sonlanmasının ardından ülkede “tek bir” Rus askerinin veya askeri teçhizatının kalmayacağını kaydetti.

Belarus ayrıca, NATO'nun mantıksız ve kışkırtıcı politikaları sebebiyle Rusya ile askeri işbirliğini artırma sözü verdi.