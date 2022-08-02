Lukaşenko: Belarus ve Rusya daha da yakınlaşabilir

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya arasında ülkelerin egemenliklerini kaybetmeden, federasyon veya konfederasyondan daha güçlü bir birlik oluşturabileceğini söyledi.

Russia Today'in haberine göre, Lukaşenko ülkesinin egemenliğinin ve bağımsızlığının “daimi” olduğunu belirterek, "Rusya ve Belarus'un bağımsızlığını koruyarak, hem federal hem de konfederasyon devletlerinin ve belki de üniter devletlerin bile kıskanacağı bir birlik inşa edeceğiz. Biz oldukça zeki insanlarız. Rusya Devlet Başkanı Putin kesinlikle makul bir insan ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini anlıyor" şeklinde konuştu.