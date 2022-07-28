Avrupa'da Küba'nın koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke açıklandı

Belarus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belarus Küba'nın Finlay Aşı Enstitüsü'nün geliştirdiği Soberana Plus (teknik adıyla FINLAY-FR-1A) aşısına onay verdi.

Belarus Küba'nın aşısına ilk onay veren ülke oldu

Belarus böylece, Küba'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına Avrupa'da onay veren ilk ülke oldu.

Küba'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Belarus, Avrupa'da Covid-19'a karşı Küba aşısını tescilleyen ilk ülke oldu. Belarus Sağlık Bakanlığı'nın Uzmanlık ve Test Merkezi bugün Soberana Plus'ın kullanımını onayladı" denildi.

Belarrus becomes the first country in Europe to register Cuban vaccine against COVID19. The Center for Expertise and Testing of the Ministry of Health of Belarus approved today the use of #SoberanaPlus.#CubaPorLaVida https://t.co/xuxJbdFOSp — Embacuba_Turquia (@Embacuba_Turqui) July 27, 2022

'Dünyada tüm çocukları aşılayan ilk ülkeyiz'

Belta'nın haberine göre, Belarus parlamentosunun alt meclisi olan Temsilciler Meclisi bugün Küba'nın koronavirüs aşısını resmi olarak onayladı.

Finlay Aşı Enstitüsü Direktörü ve Halk İktidarı Ulusal Meclisi Üyesi Vérez Bencomo yaptığı açıklamada, "Çocuklara aşı dağıtımı konusunda tecrübemiz var, bu nedenle çocukları Covid-19'a karşı aşılamak bizim için kolay oldu. Dünyada tüm çocukları aşılayan ilk ülkeyiz. Tüm Kübalı çocuklar, eğitim yılı başlamadan önce aşılandı. Aşı çabamız oldukça başarılıydı ve omicron dalgası ülkede çok zayıftı" dedi.