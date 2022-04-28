Lukaşenko: Belarus ve Rusya Birlik Devleti'ne diğer ülkeler de eklenebilir

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'te Rusya'nın Voronej Oblastı Valisi Aleksandr Gusev ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya'nın diğer ülkeleri çekebilecek Birlik Devleti inşa ettiğini söyledi.

Lukaşenko, "Sizin sayenizde bu işbirliğine sahibiz. Herkesin çıkarlarına saygı gösterilmesini, egemen bağımsız devletlerin - Belarus ve Rusya - gelişmeye devam etmesini sağlamak için yeni ilkeler üzerinde tek bir Birlik Devleti inşa ediyoruz. Bu birliğin diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerini çekeceğinden eminim." dedi.

Lukaşenko, ayrıca Belarus'un Rusya ile her zaman ve her alanda işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Belarus şirketlerinin, özellikle Batılı şirketler ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığından, Rusya'ya ihtiyaç duyduğu her türlü ekipmanı sağlayabileceğini söyleyen Lukaşenko, "Belarus bir zamanlar endüstrisinin bağımsız gelişimini seçti ve bu kararın doğru olduğu kanıtlandı" dedi.

Belarus Devlet Başkanı, “İthal ikâmesi konusunda Rusya kadar büyük sorunlarla karşı karşıya değiliz. Alman, ABD ekipmanını tercih eden diğerlerine çok fazla güvendiniz. Ürünleri üç kat daha pahalıydı ve şimdi hiçbirine sahip değilsiniz. Ortaklara güvenme pratiğinin sizi buraya getirdiği yer burasıdır. Batılı ülkeler, siz diz çökene kadar hiçbir şeyde durmayan bir tür ortaktır. Bugün Rusya ile her cephede işbirliği yapmaya hazırız” dedi.