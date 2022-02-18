Lugansk: Ukrayna bir köyü bombaladı

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki (JCCC) Lugansk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Sanjarovka Köyü'nü bombaladığını açıkladı.

JCCC, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır silahların kullanılması da dahil olmak üzere ateşkes rejimini açıkça ihlal etmiştir" derken, Sanjarovka'nın 122 mm kalibrelik toplarla bombalandığını açıkladı.

Donetsk ve Halk Cumhuriyetleri yetkilileri bugün yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte bölgeyi bombalamasının ardından sivillerin acil tahliyesine başlandığını açıklamıştı.