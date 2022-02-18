Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik gerilimin artmasının ardından açıklama yaptı.
Sputnik'in haberine göre, Paseçnik bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Lugansk lideri Paseçnik'ten halka çağrı: En kısa sürede Rusya'ya gidin
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik, bölge sakinlerine kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik gerilimin artmasının ardından açıklama yaptı.
Sputnik'in haberine göre, Paseçnik bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yaptı.