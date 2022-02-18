Lugansk lideri Paseçnik'ten halka çağrı: En kısa sürede Rusya'ya gidin

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik gerilimin artmasının ardından açıklama yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Paseçnik bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yaptı.