Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna savaş eğitimini hızlandırdı

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’ta Kiev’in kontrolündeki bölgede bulunan birimlerle savaş eğitimini hızlandırdığını söyledi.
Sputnik’in aktardığına göre, LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında Ukrayna ordusunun Kramotorsk kenti yakınlarındaki poligonda, RVP-16 alev makinesiyle atış talimi yaptığını açıkladı.
'Milis gücü tepki vermeye hazır durumda'
Filiponenko, Ukrayna ordusu hava indirme taarruz kuvvetleri komutanının eğitim sürecini bizzat denetlediğini kaydetti.
Yetkili, "Milis Gücü birlikleri, mevcut ateşkes anlaşmasına sıkı sıkıya bağlılığını sürdürerek düşmanı sürekli gözetiyor ve komutanlıktan emir geldiği takdirde değişen duruma tepki vermeye hazır" ifadelerini kullandı.