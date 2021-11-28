'Lüfti Elvan 6 Aralık'tan önce görevden alınabilir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı öncesi grup toplantısındaki "Faizi savunanla beraber olamam” açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı söylentileri arttı. Elvan'ın Merkez Bankası kararının ardından yaşanan döviz krizi sürecinde de sessizliğini koruyup ortada görünmemesi bu iddiaları güçlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meclis kulislerine göre Hazine Maliye Bakanlığında bir değişim kesin ancak bunun zamanlaması ile ilgili farklı görüşler olduğu öne sürüldü. Bir kesime göre Lütfi Elvan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ardından görevden alınacak. Aralarında AKP'li bazı milletvekillerinin de olduğu bu görüşü savunan siyasetçiler bütçe sürecinde bir değişikliğin bütçenin savunulması açısından sorun oluşturacağı görüşünde.

Haberde AKP'li bir kesime göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın bütçeyi ve dolayısıyla bahsedilen yeni ekonomi politikasını savunamayacağı için bütçe görüşmeleri öncesinde görevden alınacağı iddia edildi. Bu görüşü savunanların iddiası gerçekleşirse Elvan bütçe görüşmelerinin başlayacağı 6 Aralık öncesinde görevden alınabilir. Bu iddia gerçek olursa Elvan’la ilgili kritik haftaya girildiği anlamına geliyor. Eğer Elvan bu süreçte görevden alınmazsa 9 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesini savunmak için kürsüde olacak.