Lübnan'da Ukrayna'ya dönük harekata karşı Rusya ordusuna katılmak isteyen gönüllülerin listesinin oluşturulduğu bildirildi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Ukraynalı aşırı milliyetçi güçlere karşı Rusya'nın safında savaşmak isteyen Lübnanlılar, gönüllü listelerine adını yazdırmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden çok sayıda gönüllünün, Rusya'nın safında savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Şoygu, Ortadoğu'dan 16 binin üzerinde başvurunun geldiğini söylemişti.