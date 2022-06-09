Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakereleri yeniden başlamalı

Avrupalı ülkelerin Beyrut Büyükelçileri ile bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın gerçekleştirdiği buluşmanın akabinde yapılan yazılı açıklamada İsrail ile uzunca süreden bu yana yürütlen deniz sınırı müzakerelerinin yeniden başlatılacağı ifade edildi.

İsrail ile denizi sınırı konusunda bir süredir sorunlar yaşan Lübnan, bu konunun yeniden masaya yatırılması ve ABD'nin arabulucu yapması için temaslar kuracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn, haftaya Beyrut'a gelecek olan ABD'li diplomat Amos Hochstein'den bu konunun yeniden gündem edilebilmesi için talepte bulunacaklarını ifade etti.

ABD'nin Trump döneminden beri arttırılan Ortadoğu'daki İsrail yanlısı politikalar ve yapılan İbrahim Anlaşmaları sonucunda bir çok Arap ülkesi İsrail ile ilişkileri yumuşatmış ve masaya oturmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Lübnan'ın deniz sınırının belirlenmesi için gerçekleştirilecek müzakereler bağlamında talepte bulunması dikkat çekiyor.

2021 yılından bu yana askıya alınan görüşmelerin ilerleyen günlerde yeniden başlaması bekleniyor.