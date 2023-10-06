Lübnan hükümeti Suriyeli göçmen karşıtlığında dozu artırdı

Lübnan başkenti Beyrut'ta Lübnanlılarla Suriyeli göçmenler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralananların olduğu kaydedildi.

The New Arab'da yer alan habere göre, Lübnan güvenlik kurumları, kavganın nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, yerel medya, kavganın Suriyeli bir sevkiyat şoförüyle Lübnanlı bir kadının tartışması sonucu alevlendiğini iddia etti.

Kavgada araya giren Lübnanlıların, "olayları yatıştırmak" adına Suriyelilerin çalıştığı bir fabrikayı tahliye ettiği söylendi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyelileri hedef alan yeni yönetmelik

Lübnanlı siyasetçilerin Suriyeli sığınmacılara karşı geliştirdiği söylemler son dönemlerde artış gösteriyor.

Lübnan İçişleri Balanı Bessam Mevlevi, son olarak, Suriyeli sığınmacıları suç oranlarındaki artışın nedeni olmakla suçlamıştı.

Son kavganın yaşandığı bölgedeki yerel yönetim yetkilileri ve muhtarlar, Genel Güvenlik Müdürlüğü'ne bir mektup yollayarak, bölgede Lübnanlıların işletmediği tüm dükkanların kapatılmasını talep etti.

Mevlevi, perşembe günü de ülkedeki Suriyelilere dönük yeni yönetmelik yayınlamıştı.

Yeni yönetmelik kapsamındaki tedbirler arasında, "oturma izni olmayan Suriyelilerin kullandığı motosikletleri durdurmak" bulunuyor. Yönetmelikte, Suriyelilerin motosikletleri, "hırsızlık, silah kullanma ve uyuşturucu sevkiyatı" için kullandıkları öne sürülüyor.

Mevlevi, aynı zamanda, "Yerinden olan Suriyelilerle ilgili herhangi bir bağışı kabul etmemeleri" yönünde belediyelere çağrı yaptı. Mevlevi, güvenlik güçlerine de, Beyrut'ta "özellikle Lübnanlı olmayan çocukların" dilencilik yapmasını önleme çağrısında bulundu.

Mevlevi, önceki gün de, Lübnan'da işlenen suçların yüzde 30'undan Suriyelilerin sorumlu olduğunu iddia etmişti.

The New Arab'a konuşan Lübnan İnsan Hakları Merkezi (CLDH) yöneticisi Vedih el-Esmer, Lübnanlı bakanın bu iddialarını yalanlayarak, ülkede Suriyeli göçmenlerle Lübnanlılar arasındaki suç işleme oranının aynı olduğunu savundu.

Türkiye'de de sorunun esas kaynağı dikkatlerden uzaklaştırılıyor

Türkiye'de de son dönemde suç oranında korkutucu bir artış var. Ülkede her gün yeni çatışma haberleri geliyor.

Ülkede kimi kesimlerse, ülkedeki çatışmaların kaynağının Suriyeli göçmenler olduğunu öne sürüyor. Ülkede, Suriyelilerin karıştığı olaylar büyütülerek Türkiye'deki sorunun esas kaynağından dikkatler uzaklaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, ülkede Suriyelilerin adli vakalara karışma oranı, Türk vatandaşların suç oranına göre daha az.

Lübnan ordusunun sınırdan çevirdiği Suriyeli sayısında artış

Lübnan'da bugün 1,5 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Ülkedeki Suriyelilerin çoğu, kendi ülkelerinde 2011'de başlayan iç savaştan sonra Lübnan'a göç etmişti.

Son haftalarda, Lübnan sınırından geçen Suriyeli sayısının artış göstermesiyle, Lübnan ordusu, sınırlarda daha fazla devriye yapılması için hükümetten kaynak talep etmişti.

CLDH verilerine göre, Lübnan ordusunun sınırdan geri gönderdiği Suriyeli sayısı, Ağustos ayının ortalarından bu yana yaklaşık 7 bin 400 oldu.