Artık sadece çeteler değil, esnaf da silahlarla çatışıyor: 3 kişi pompalı silahla yaralandı

Her geçen gün artan silahlı çatışma haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. Artık sadece çeteler değil, esnaf da silahlarla çatışıyor.

Dün gece Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgası çıkmış, 1'i yolcu 2 kişi silahla yaralanmıştı.

Bugün de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde pazarda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.

73 yaşındaki yurttaş da yaralandı

İlçede kurulan semt pazarında esnaflık yapan Hasan B. ve Recai B. kardeşler ile Gürkan D. ve Güray D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan ve Recai B. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Gürkan ve Güray D. ile pazarda alışveriş yapan 73 yaşındaki Cemile Kahraman yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan B. ve Recai B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.