Şiddet sarmalı büyüyor: Otogarda 'yolcu alma' kavgasıda silahlı çatışma

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte şiddet sarmalı giderek büyüyor. Bireysel silahlanma artarken, mafyalaşma ve şiddet eğiliminin tırmanmasıyla ülke adeta Teksas’a dönüyor.

Şiddet sarmalının giderek büyüdüğü Türkiye'de bu sefer çatışma haberi Kırıkkale'den geldi.

15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı. DHA'nın haberine göre, yolcu kavgası laf dalaşının ardından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Çıkan tartışmada iki kişi tabancayla, bir kişi yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Türkiye ruhsatsız silah sayısında Avrupa'da ilk sırada

Sivillerde bulunan ruhsatsız silah sayısında Türkiye dünyada yedinci, Avrupa’da ise ilk sırada. Türkiye’nin (10,7 milyon) ardından 10 milyon silah ile Almanya geliyor.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.