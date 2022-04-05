Lübnan Başbakan Yardımcısı ülkenin iflas ettiğini duyurdu

Uzunca bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan Lüban'ın aynı zamanda IMF ile olan müzakerelerini yürüten Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, katıldığı bir televizyon programında Lübnan'ın resmi olarak iflas ettiğini duyurdu.

Al-Shami, meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacaklarını ve devletin Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı yapacağını duyurdu. Al-Shami, hükümetin günü geçen 1,2 Milyar Dolarlık borcunu da ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Lübnan Merkez Bankası'ndan yalanlama

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ise Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami'nin açıklamalarını yalanlayarak, henüz sürecin devam ettiğini ve yasal mevzuatlara göre sürecin sürdürülmeye çalışıldığını duyurdu.

Bu iki yorum farklılığı uzunca zamandır savaş gündemleri ile ekonomik sorunlar yaşayan Lübnan'ın gelecek vadede yeni sorunlarla karşılaşacağını gösteriyor. Başbakan yardımcısı Saadeh Al-Shami ise IMF ve borçlu taraflarla yeniden masaya oturmayı ve borçları yeniden yapılandırmayı umduklarını ifade etmişti. Bahsi geçen olası ihtimaller ise Lübnanlı emekçileri zor günlerin beklediğini gösteriyor.