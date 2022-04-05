İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin aşırı taleplerine taviz vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki müzakere sürecine dair açıklamada bulundu.
Abdullahiyan, ABD'nin "gerçekçi tutum sergilemesi" halinde Viyana'daki nükleer müzakerelerde anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Abdullahiyan, "ABD'nin aşırı taleplerine taviz vermeyeceğiz. ABD, gerçekçi bir tutum sergilerse anlaşmaya varılabilir" ifadelerini kullandı.