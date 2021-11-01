Ekim ayında toplam 93 kuruş zamlanan otogaza yine zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) otogazın birim fiyatının 49 kuruş zamlandığını duyurdu.
Zam bu geceden itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
İbrahim Can Usta
Haber Merkezi
LPG’ye yine zam
LPG'ye 49 kuruş daha zam geldi. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
Ekim ayında toplam 93 kuruş zamlanan otogaza yine zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) otogazın birim fiyatının 49 kuruş zamlandığını duyurdu.
Zam bu geceden itibaren geçerli olacak.