LPG’ye 40 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 40 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan zam oranına göre, otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,38 liradan 9,78 liraya, Ankara’da 9,49 liradan 9,89 liraya, İzmir’de ise 9,43 liradan 9,83 liraya yükselecek.