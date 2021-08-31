Longoz ormanları tehdit altında: 'Belediye kanalizasyon atıklarını dereye bırakıyor'

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, İğneada’daki longoz ormanlarını ve binlerce hektarlık tarım arazisini tehdit eden yeni bir çevre sorununa dikkat çekti. Longoz ormanlarını besleyen Bulanık Dere’ye zehirli atık bırakıldığını öne süren Kayan, “Dünyanın sayılı ormanları arasında yer alan ve Avrupa’nın en büyüğü olan longoz ormanı için de tehlike çanları çalıyor. Zehirli atıkların bırakıldığı derenin içinden geçtiği longoz ormanları ve ekosistemde yaşayan binlerce canlı, bu atıklar yüzünden geri dönülemez şekilde zarara uğratılıyor” dedi.

Yurttaşların şikayetleri üzerine Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne giden Kayan, ilçenin içinden geçen ve zehirli atıkların bırakıldığı öne sürülen Bulanık Dere’de incelemelerde bulundu.

'Belediye ilçenin kanalizasyon atıklarını dereye bırakıyor'

Anka'dan Mehtap Belen'in haberine göre Kayan, Demirköy Belediyesi ve özel bir işletme tarafından Longoz Ormanları’nın da içinden geçen Bulanık Dere’ye zehirli atıkların arıtılmadan bırakıldığını söyledi:

"Daha önce devlete bağlı olan Orman Ürünleri Sanayi (ORÜS), adeta peşkeş çekilerek özelleştirildi. Şu anda Güreş Federasyonu eski Başkanı Osman Salkım tarafından işletilen Salkım Orman Ürünleri Şirketi, kereste fabrikası ve 1.500 büyükbaş hayvanın bulunduğu tesisin bütün atıklarını, ilçeye ve doğaya can veren Bulanık Dere’ye sorumsuzca arıtmadan bırakıyor. Bu yetmezmiş gibi halkın sağlığından sorumlu olan Demirköy Belediyesi, çevreyi kirleten işletme için harekete geçeceğine, ilçenin kanalizasyon atıklarını arıtmadan dereye bırakarak çevre suçu işliyor.

Bulanık Dere’nin geçtiği yaklaşık 2 bin dönümlük tarım arazisi zehirli atıklar yüzünden sulanamıyor. Üretim yapamayan çiftçi ise perişan durumda. Temiz suya hasret ürününü satarak hayatta kalmaya çalışıyor."

Longoz ormanlarında çok sayıda canlı türü bulunuyor

Kırklareli'de deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle dikkat çeken İğneada'daki longoz ormanları, "Trakya'nın saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, Türkiye’nin en önemli doğa harikaları arasında gösteriliyor.