Londra'da yatırımcılarla görüşen Şimşek: İlave dış kaynak sağlama çalışmalarımız sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ve ABD ziyaretlerinin ardından gittiği İngiltere başkenti Londra'da, uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle görüştü.

Görüşmelerde, Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları "Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye" davet etti.

Şimşek, Londra'daki temaslarının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Piyasa koşulları elverdiği" ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini söyleyen Şimşek, brüt döviz rezervlerinin haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Şimşek, devamında şunları kaydetti:

"Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

'Londra'da çok verimli toplantılar yaptık'

Ülkeye ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını "hız kesmeden" sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık” ifadelerini kullandı.