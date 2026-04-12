Londra'da 'Palestine Action' eylemi: 523 kişi gözaltına alındı

İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" isimli grup için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da destek eylemi düzenlendi.

Kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda yapılan eylemde, Palestine Action grubunun hükümet kararıyla Temmuz 2025'te "terör örgütü" ilan edilerek yasaklanması protesto edildi.

Londra Metropolitan Polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yüzlerce kişinin gerçekleştirdiği oturma eylemine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Polis önce 92, sonra da 212 olarak açıkladığı gözaltı sayısının günün sonunda 523'e ulaştığını belirtirken, gözaltına alınanların en gencinin 18, en yaşlısının ise 87 yaşında olduğunu bildirdi.

"Soykırıma karşıyım Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığı için "yasaklı örgüte destek" suçlamasıyla gözaltına alınan eylemciler arasında ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack'ın kurucusu Robert Del Naja da yer aldı.

İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti. Palestine Action grub telleri keserek üsse girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İfade özgürlüğünün engellendiği gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşımış ve gözaltına alınmıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi de gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.