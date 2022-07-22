Geçtiğimiz gün Londra'da olduğu belirtilen eski bakanlardan Berat Albayrak, İstanbul Kavacık'ta bir dönercide görüntülendi.
Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim lokantada çıktı" dedi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Londra'da denilmişti, Berat Albayrak dönercide görüntülendi
Geçtiğimiz gün Londra'da bulunduğu haberiyle gündem olan Berat Albayrak, İstanbul'da bir dönercide görüntülendi.
Haber Merkezi
Geçtiğimiz gün Londra'da olduğu belirtilen eski bakanlardan Berat Albayrak, İstanbul Kavacık'ta bir dönercide görüntülendi.
Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim lokantada çıktı" dedi.