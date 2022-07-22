Londra'da denilmişti, Berat Albayrak dönercide görüntülendi

Geçtiğimiz gün Londra'da olduğu belirtilen eski bakanlardan Berat Albayrak, İstanbul Kavacık'ta bir dönercide görüntülendi.

Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim lokantada çıktı" dedi.