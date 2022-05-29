Londra'da bir çetenin Türk lideri Moldova'da yakalandı

Londra polis teşkilatı Met tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Tottenham Turks çetesinin 39 yaşındaki Türk lideri İzzet Eren yakalandı. Polis, İzzet Eren'in 26 Mayıs'ta Moldova'da yakalandığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye vatandaşı olan Eren, 2015'te İngiltere'de silahlı suçlardan ötürü 21 yıl hapis cezası almış ve Ağustos 2019'da Türkiye'de bir cezaevine sevk edilmişti. Ancak Eren Türkiye'deki cezaevine gönderilmesinden bir ay sonra cezaevinden kaçmıştı.

Eren 2015'te Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill'de dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırı gerçekleştirmek üzereyken yakalanmıştı. Cezaevine gönderilmesinin ardından, mahkemeye götürülürken Eren polis aracından kaçmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu. Eren 2015'te yakalanmadan önce de uyuşturucu ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymiş ve İngiltere'den sınır dışı edilmiş, ancak İngiltere'ye yasal olmayan yollarla dönmüştü.

Londra polisi Eren'in "Türk suç örgütünün üst düzey bir üyesi" olduğunu belirtirken, Eren'in Türkiye'de de cinayetten arandığı da açıkladı. Polis Tottenham Turks adlı çetenin, Londra'nın doğusundaki Hackney Turks çetesiyle kavgalı olduğunu ve 2009'dan bu yana iki çete arasında çok sayıda silahlı saldırı ve cinayet olayı yaşandığını aktardı.