Londra Heathrow Havalimanı'nda bir paketten uranyum çıktı

Londra'da Pakistan'dan gönderilmiş bir paketin içinde "son derece küçük" bir radyoaktif element uranyum tespit edildi.

Uranyum izleri içeren paket, Pakistan'dan gönderilmiş ve İngiltere'ye Körfez devleti Umman üzerinden gelmişti. Londra'nın Heathrow Havalimanı'na ulaşan paketin, İngiltere'deki bir İran vatandaşına gönderildiği belirtildi.

Londra Büyükşehir Polisi bugün yaptığı açıklamada, 29 Aralık'ta malzeme ile kontamine olmuş öğenin keşfedilmesinin ardından İngiltere Sınır Kuvvetleri görevlilerinin terörle mücadele komutanlığıyla temasa geçtiğini söyledi.

Terörle mücadele komutanı Richard Smith, bulunan uranyum miktarının "son derece küçük" olduğunu ve uzmanların İngiltere'nin en işlek havaalanında halk için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Smith, "Soruşturmamız devam etse de, şu ana kadar herhangi bir doğrudan tehditle bağlantı bulamadık" dedi.

Uranyum, çeşitli radyoaktif izotoplara sahip, doğada bulunan ağır bir mineraldir ve işlenmesi tehlikelidir. U-235'in konsantrasyonunu artırmak için zenginleştirildiğinde, nükleer güç reaktörleri için yakıt çubukları ve nükleer silahlar yapmak için çok yüksek saflık seviyelerine ulaşabilir.