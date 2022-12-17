İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi 'tarihi rekor seviye'ye yükseldi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını ulusal nükleer endüstri tarihindeki rekor seviyeye yükselttiğini söyledi.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre yetkili, "İran'da uranyum zenginleştirme kapasitesi şu anda ülkedeki nükleer endüstrinin doğuşundan bu yana toplam kapasitenin iki katı." dedi.

İran geçtiğimiz yıl Haziran ayında 108 kilogram yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde etmişti. Bu adım ABD'nin yaptırımlarına karşı alınan "uranyum zenginleştirme yasasının" kabulünü takip eden 6. ayda meydana gelmişti.

Aralık 2020'de İran parlamentosu, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılmaması durumunda hükümeti en az yüzde 20 oranında bölünebilir saflıkta uranyumu arıtmaya başlama zorunluluğu getiren bir yasa tasarısını kabul etti.

ABD'yle İran'ın imzacı olduğu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen 2015 İran Nükleer Anlaşması kapsamında ülkenin kabul edilen yüzde 3,67 uranyum zenginleştirme sınırının üzerine çıkması yasaklanmıştı. Karşılığında ABD İran'a yaptırım uygulamayacaktı. Ancak Mayıs 2018'de, Trump, Washington'un JCPOA'dan tek taraflı olarak çekildiğini ve ayrıca İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Tam bir yıl sonra, İran uranyum zenginleştirme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere JCPOA yükümlülüklerini rafa kaldırmaya başlayacağını duyurdu.

Joseph Biden'ın 46. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İran'a karşı Trump politikasında fiili bir değişikliğe gidilmezken İran ABD'nin 2015 normlarına geri dönmesi durumunda zenginleştirme çalışmalarını durduracağını birden fazla kez beyan etmişti.