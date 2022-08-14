Londra Derbisi'nde gerginlik: Conte ile Tuchel birbirine girdi

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Tottenham teknik direktörü Antonio Conte sevincini Chelsea kulübesine doğru yönelerek gösterince, Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel Conte'nin üzerine yürüdü. İkili arasında itişme yaşanmasının ardından hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı.

Maçın bitiminin ardından iki teknik direktör arasında el sıkışmaları sırasında bir kez daha gerginlik çıktı. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.