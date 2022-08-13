Ölüm tehditleri alan futbolcu takımdan ayrıldı

Chelsea ve Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Willian, Copa Libertadores'de Flamengo'ya elenmelerinin ardından kendisinin ve ailesinin sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını belirttikten sonra Corinthians'tan ayrıldı.

Kulüp başkanı Duilio Monteiro, "Willian bizden kontratının feshedilmesini istedi. Artık ona sahip olamadığımız ve beklediğimiz gibi gitmediği için üzgünüz" dedi.

Willian, "Ne zaman Corinthians kaybederse ve ben iyi oynamazsam, ailem sosyal medyada tehditler ve hakaretler alıyordu. Karım, çocuklarım, son zamanlarda babama, kız kardeşime de saldırmaya başladılar" dedi.