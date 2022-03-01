Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol istifa etti

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısı nedeniyle artık Rusya'da çalışamayacağını belirttiği kişisel bir açıklama yayınladı.

Alman teknik direktör, takıma Ekim ayında dahil olmuştu. 52 yaşındaki teknik direktör, Lokomotiv Moskova'nın 12 maç boyunca maçlarını yönetti. Gisdol, Almanya menşeli Bild'e yaptığı açıklamada, "Lideri bir savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem" dedi.

Gisdol, futbol teknik direktörlüğünde yirmi yılı aşkın bir deneyime sahip. Kendi ülke sinin dışındaki ilk teknik direktörlük işi Lokomotiv Moskova'dakiydi.

Gisdol Bild'e "Moskova'daki antrenman sahasında duramıyorum, oyuncuları eğitemiyorum, profesyonellik talep edemiyorum ve birkaç kilometre öteden [Kremlin'den] tüm bir halka büyük acılar getiren emirler veriliyor." dedi.