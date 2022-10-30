Lokantada çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki garson ağır yaralandı

Sultangazi'de lokantada çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki garson boynundan vurularak ağır yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi'de bir lokantada çıkan kavgada silahla boynundan vurulan 16 yaşındaki garson ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir lokantada aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermi, restoranda garsonluk yapan 16 yaşındaki Nihat D.'ye isabet etti.

Kavga eden şüpheliler lokantadan kaçarken, boynundan ağır yaralanan Nihat D. sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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