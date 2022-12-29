Lockheed Martin'e Pentagon'dan 527 milyon dolarlık ihale

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems'e, Guam'daki Entegre Hava ve Füze Savunma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Aegis Silah Sisteminin performansını artırmak için 527 milyon dolardan büyük bir Füze Savunma Ajansı ihalesi verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, "Lockheed Martin Rotary and Mission Systems, Guam'da Entegre Hava ve Füze Savunma yeteneklerini uygulamak için Aegis Silah Sisteminin performansını artırmak için 527.740.864 dolarlık bir Füze Savunma Ajansı ihalesi aldı." denildi.

Savunma Bakanlığı, New Jersey'deki şirketin proje için tanımsız bir ihale aldığını kaydetti.

Açıklamada, "Bu tanımsız ihale eylemi, Entegre Hava ve Füze Savunma yeteneklerini bir Aegis Guam Sistemine uygulamak için Aegis Silah Sisteminin performansını genişletiyor" denildi.

Aegis Savaş Sistemi, Lockheed Martin'in tekelinde üretilen bir ABD entegre deniz silah sistemi.

Basın açıklamasına göre, proje üzerindeki çalışmalar önümüzdeki beş yıl içinde Moorestown, New Jersey'de gerçekleştirilecek ve planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2027 olacak.

ABD'nin Mikronezya'da bulunan 'toprağı' olan Guam adasında doğan ABD'liler, önemli temel vatandaşlık haklarına sahip olmadıkları bir statüde bulunuyor. Tıpkı Porto Riko'da olduğu gibi, fiili sömürge statüsündeki Guam'da doğan ABD vatandaşlarının oy kullanma hakkı bulunmuyor.