Pentagon, Ukrayna'ya yolladığı silahların yerine yenilerini alıyor

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ordusu geçtiğimiz haftalarda Lockheed Martin'e Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) ve kendi stoklarından Ukrayna'ya gönderdiği Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri'nin (GMLRS) yerine yenilerini tedarik etmek için 179 milyon dolar verdi.

Bu açıklama, Lockheed Martin'in dün HIMARS ve GMLRS üretimini yaklaşık yüzde 60 oranında artırdığını açıklamasının hemen ardından geldi.

Lockheed Martin'le ABD Savunma Bakanlığı arasındaki sözleşme HIMARS için 95 milyon dolar ve GPS güdümlü GMLRS roketleri içinse 84 milyon dolar değerinde. Sözleşmelerde hemen teslimat sağlaması koşulu bulunmuyor.

Ukrayna'ya teslim edilen birçok silahın iki ila üç yıllık üretim sürelerine sahip olması nedeniyle, söz konusu silahların birkaç yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. ABD, Ukrayna'ya şimdiye kadar 3,4 milyar dolar değerinde silah yollamış bulunuyor.

Lockheed Martin'in CEO'su Jim Taiclet, dün yaptığı açıklamada HIMARS üretimini şu anki 60 seviyesinden yılda 96 fırlatıcıya yükseltmeye hazır olduğunu söyledi. Taiclet, Lockheed'in parçaları önceden satın almak için 65 milyon dolar yatırım yaptığını ve bu harcamanın ABD devleti tarafından sübvanse edileceğini söyledi.