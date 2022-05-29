Liverpool'dan UEFA'ya soruşturma çağrısı

Dün Fransa'da Liverpool ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı, "güvenlik" gerekçesi öne sürülerek yaklaşık yarım saat geç başlamıştı. UEFA, maçın geç başlamasının nedeninin binlerce kişinin "sahte bilet satın alması" olduğunu iddia etmiş, Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher ise sosyal medya üzerinden "Ailemiz ve arkadaşlarımız dışarı çıkarken biber gazı yediler. Şoke edici bir UEFA organizasyonu" paylaşımında bulunmuştu.

Duvar'ın aktardığı BBC'nin haberine göre, Liverpool kulübünden yapılan açıklamada "Bu akşam Stade de France'da, stadyuma giriş ve güvenlik zincirinin kırılması nedeniyle Liverpool taraftarlarının yaşadıklarından büyük üzüntü duyduk. Bu Avrupa futbolunun en büyük karşılaşması ve taraftarlar bu akşam tanık olduklarımızı yaşamak zorunda değildi. Bu kabul edilemez olayların nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatılması isteğimizi yazılı olarak ilettik" denildi.

Liverpool'un açıklamasının ardından Fransız emniyeti ve güvenlik güçleriyle yaşananların değerlendirileceğini belirten UEFA yönetimi ise şu açıklamada bulundu:

"Karşılaşmanın başlama saatine doğru, Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın, o biletlerle geçiş yapmaya çalışması nedeniyle tıkandı. Bu durum, çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesi ile sonuçlandı. Bu nedenle başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan, olabildiğince fazla taraftar alınabilsin. Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası da yığılmanın devam etmesi nedeniyle polis orayı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı."